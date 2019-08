Tobias Forsberg hyllades i välgörenhetsmatch

Skratt, gemenskap, nostalgi och känslor präglade lördagens match mellan Mora och Leksand – i Mora – till förmån för Tobias Forsbergs insamlingsstiftelse. Men alla på isen, och de cirka 3 000 åskådarna på läktarna, tänkte på Tobias Forsberg, som fanns på plats och såg ut att uppskatta hockeyunderhållningen till hans ära.

Tobias Forsberg, som skadades svårt i vintras, följde matchen tillsammans med sin familj, och via C More hälsade Tobias Forsberg att han var rörd över det stöd han fått av hockeysverige.