Under helgen jobbar hundra nosar om dagen på Ingeborrarp

I tre dagar är det tävlingar inom hundsporten nose work på Ingeborrarpsgården i Örkelljunga. Örkelljungabon Sören Von Berger brukar arrangera två tävlingar i månaden. Helgens tävlingar är de största han hållit i trådarna för.

Beaglen Stinas nosvingar fladdrar någon centimeter över marken och längs med en röd traktor som står parkerad bakom Mangårdsbyggnaden på Ingeborrarp.

Hon letar efter doften av eukalyptus och när hon känner den ska hon markera genom att stå helt stilla.

– Hon är en aktiv jakthund, min man jagar. Men vi ska ju ha något att göra resten av året också, säger Lisa Jönsson från Halmstad.

Hon och Stina, eller Björknä Sniffi som är hennes kennelnamn, har hållit på med nose work i fem-sex år. Tävlingsgrenen är bara drygt två år gammal som officiell hundsport i Sverige och går ut på att hunden söker efter en särskild doft, ofta eukalyptus, inom ett begränsat område.

Under helgens tävlingar sker söken inom fyra områden: utomhus, inomhus, fordon och behållare. Hunden ska då nosa upp den specifika doften och markera den samtidigt som allt går på tid. Numera finns en del tävlingar inom sporten men man får vara beredd på att åka en bit. Under de tre tävlingsdagarna i Örkelljunga är det 100 deltagare per dag.

– Det finns ett väldigt stort intresse. Hela 2020 är redan uppbokat och då ordnar jag en tävlingshelg i månaden med två tävlingar åt gången, säger arrangören Sören Von Berger.

Han håller själv på med nose work och driver en djurbutik i Örkelljunga. Att arrangera tävlingar på unika platser med roliga banor är hans mål.

– Jag har några platser i närområdet som jag skiftar mellan. Det är mycket jobb men jag brinner för nose work, säger han.

I vanliga fall är tävlingarna lite mindre med runt 50 deltagare. Då brukar det finnas minst lika många på väntelista för att få delta i arrangemanget.

– Det här är min första tävling som är såhär stor, säger Sören Von Berger.

Helsingborgaren Gunilla Alsterfjord har just avslutat sina två första av totalt fyra sök med Dooley. Han är en Welsh springer spaniel och han klarade sina första moment.

– Vi tävlar i många olika grenar. Jag tycker om att vara all round, säger Gunilla Alsterfjord.

Att regnet vräker ner bryr sig inte Dooley om. Pälsen dansar i blöta lockiga testar omkring honom när han nosar runt mattes fötter.

– Det är en bra sak att göra ihop med sin hund och det ger mer allvar i träningen för mig – att tävla eller ha ett mål, säger hon.