Nyförvärvet skadat när Häcken vann

Gustaf Nilsson blev i veckan klar som Alexander Jeremejeff ersättare. Mot Örebro fick Häckens nya anfallare förtroendet direkt från start. Det slutade med att han lämnade planen efter en dryg timme efter en ihopskallning när Hisingelaget till sist besegrade Örebro med 2–1.

Häcken kom till spel utan målfarlige anfallaren Alexander Jeremejeff som nyligen blev klar för Dynamo Dresden i tyska andraligan.

Jeremejeff har ersatts med Gustaf Nilsson som hann bli spelklar till matchen mot Örebro – och Nilsson som kommer från danska Vejle gick rakt in på Jeremejeff gamla anfallsposition.

Samtidigt var Häckens anfallaren Paulinho avstängd liksom försvararen Godswill Ekpolo. Gustaf Nilsson gjorde en pigg och lovande debut – även om han gick av Behrn arena mållös och skadad.

Häcken började övertygande och skapade en del farliga lägen mot Örebromålet. Men efter en dryg halvtimme lossnade målskyttet när Häckenförsvararen Joona Toivio höll sig framme och nicktouchade in en hörna som letade sig in intill stolproten.

– En magisk nick. Man måste ha lite flyt så att den går in, sade Joona Toivio och skrattade i pausintervjun med C More.

– Vi är lite bättre än Örebro även om vi inte helt kom upp i vår nivå. Vi kan mycket bättre. Nu gäller det att vi fortsätter att ha samma bolltempo så kommer Örebro att bli trötta på slutet, tillade han.

Joona Toivio själv kom dock inte till spel i andra halvleken på grund av skadekänning– och Johan Hammar tog över mittbackspositionen.

Efter drygt en timme höll publiken på Behrn arena andan när Michael Almebäck och Gustaf Nilsson krockade med huvudena. Almebäck bandagerades och spelade vidare medan Gustaf Nilsson tvingades byta med Kwame Kizito.

Tio minuter före full tid tryckte sedan Viktor Lundberg distinkt in 2-0 till Häcken efter ett fint dribblingsmönster av Kizito.

I den 87 minuten kvitterade till sist Örebros inhopparen Agon Mehmeti - men närmare än så kom inte Örebro.