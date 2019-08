Serenade of the Seas lämnar Sundet

Serenade of the Seas har besökt Köpenhamn 52 gånger sedan 2015, men på söndag, avslutar hon med det 53:e.

Nästa kryssning går över Atlanten till Nordamerika via Island.

Serenade of the Seas och Forseas Aurora den 10 augusti i år. Bild: Göran Stenberg På söndag, redan halv fem på morgonen, går Royal Caribbean International Cruise Lines Serenade of the Seas söderut i Sundet med Köpenhamn som mål.