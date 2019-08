Skogsbrand på Gran Canaria sprider sig

Den stora skogsbranden på Gran Canaria sprider sig.

Sent under söndagen hade omkring 3 400 hektar eldhärjats, ett dubbelt så stort område som spanska myndigheter uppgav tidigt på dagen. Och enligt regionpresident Ángel Víctor Torres är risken överhängande för att elden sprider sig ytterligare. Under söndagen omfattades omkring 5 000 personer av evakueringar, och siffran kan stiga.

Branden som uppstod i lördags i närheten av staden Tejeda har spritt sig på två fronter, i nordväst har elden nått naturparken Tamadaba, längre söderut hotar den kommunen Mogán, enligt lokala medier

Omkring 700 brandmän kämpar mot lågorna, och 14 flygplan och helikoptrar deltar i insatsen. De hjälps inte av väderförhållanden med temperaturer på över 30 grader, torr luft och kraftiga vindar. Myndigheterna varnar därför om att det kan ta dagar innan elden är helt under kontroll.

– Vi kan inte göra mer än vad vi gör. Det är inte ett koordinationsproblem, det är problem med kapaciteten. Vi kan inte stoppa en så här stor brand, säger Ángel Víctor Torres.