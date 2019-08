Efter livskrisen vill hon sprida yogans gospel

Efter en livskris hängav sig Cecilia Alm åt yoga. I dag vill hon hjälpa andra att hitta balansen i tillvaron och att hitta hem till sig själva. När hon kliver in i studion försvinner alla måsten.

I september i fjol flyttade en yogastudio in i ett av de gula pelarförsedda husen som reser sig på Folke Bernadottes väg i Ramlösa, bara ett stenkast från stadens famösa hälsobrunn.

Studion drivs av bland annat Cecilia Alm, som när vi träffar henne rumsterar om i lokalerna inför den nya terminen höstterminen. Verksamheten står inför smärre förändringar men även om det medför en del extraarbete för Cecilia, säger hon att all stress rinner av henne i samma stund som hon sätter sin fot i studion.

– Det är som att alla måsten försvinner i samma stund som jag kliver in i tryggheten och lugnet här inne.

Cecilia har inför träffen tagit fram några citat som hon anser ringar in vad yoga ”egentligen handlar om”. Ett av dessa är hon särskilt förtjust i: ”It’s funny when people think yoga people are supposed to be calm. No, we are all here because we are nuts.”

Inte minst säger hon att det går att applicera på henne själv.

– I 25-årsåldern var jag väldigt stressad över att jag inte visste vad jag ville göra. Jag hade inget drömjobb att sikta på, medan alla andra verkade vara på det klara med vad de ville bli i framtiden.

– Dessutom sade alla till mig att skulle jobba med människor, att det var min stora styrka. Men det var det sista jag ville göra just då.

Cecilia fann att hon hamnade på arbetsplatser där hon inte gavs några möjligheter till ”personliga möten där man kunde göra skillnad”, och att man där ”var en maskin i spelet”. På det viset förlöpte några år, innan den, som hon säger, oundvikliga kraschen kom.

– Under en längre tid hade jag varit på väg att gå in i väggen. Men även när jag blev höggravid fortsatte jag att pressa mig själv. Och så en dag vaknade jag mitt i natten och visste att något var fel. Varpå jag och min åkte in till sjukhuset. Där konstaterade läkarna att bebisen var död.

Tragedin tvingade Cecilia att dra i handbromsen. För att få ordning på sitt liv och återfå sitt välmående började hon testa olika träningsformer, och hon upptäckte snart att yogan gav henne något som hon dittills hade saknat.

Till att börja med började den huvudvärk som hon länge lidit av att successivt försvinna. Men träningen gav henne en möjlighet att vända blicken inåt, att lyssna till sin inre röst.

– För mig blev det här snabbt en livsstil. Och eftersom den lyfter mig på det här sättet blev jag också inspirerad att själv börja undervisa.

Sagt och gjort, 2015 fick hon jobb som yogainstruktör på ett gym i Helsingborg, vilket ledde henne vidare till det gula huset vid Ramlösa brunn. Och i dag har den stress och frustration som i så många år präglade henne liv i stort sett försvunnit.

– Att bli instruktör var nervöst i början. Även om jag hade varit en ledarskapsfigur för personer tidigare hade jag inte varit det på det här sättet. Men det fick mig att inse att jag i själva verket trivs med att arbeta med andra människor.

– Det jag saknade tidigare var bara de mjuka värdena. Att hjälpa människor att hitta hem till sig själva, säger Cecilia Alm.