Svindlande summa för sanering efter Fukushima

Kostnaden för att sanera efter kärnkraftskatastrofen i japanska Fukushima skulle kunna uppgå till uppemot 7 000 miljarder svenska kronor, enligt en rapport från tankesmedjan Japan Center for Economic Research, skriver SR Vetenskapsradion

Insatsen har visat sig mer komplicerad än vad man tidigare trott och kommer sannolikt att pågå i över 60 år. Billigaste alternativet vore, enligt tankesmedjan, att gjuta in de skadade reaktorerna i en jättelik betongsarkofag och sedan köpa loss all tomtmark i den avstängda zonen. Området, som under mycket lång tid skulle vara obeboeligt, är dubbelt så stort som Stockholms kommun.

Jordbävningen inträffade 2011 och ledde till den värsta kärnkraftsolyckan sedan Tjernobyl i Ukraina 1986.