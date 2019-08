Raphael Saadiq gör det svårt för sig

Enskilda spår är fantastiska, annat mest bara avigt, tycker Anna Hellsten.

Raphael Saadiq SOUL. Jimmy Lee.

”I just know what's good and what's not”, sade Raphael Saadiq när Vanity Fair intervjuade honom häromveckan. Stöddigt på gränsen till stötande, visst, men Saadiq är också en sån där kille som välsignats med hela paketet: en lysande producent och multimusiker, ett gudabenådat öra för melodier, och en så distinkt röst att man känner igenom honom på bara ett par sekunder.

Därmed inte sagt att han har gjort helgjutna soloalbum. Nya ”Jimmy Lee”, döpt efter hans storebror, känns som hans avigaste hittills, en svit introspektiv och ibland jobbigt intrikat funksoul. Som den skrikiga ”My walk”. Eller som ”Rikers Island”, en spoken word-uppgörelse med det ökända häktet utanför New York. Eller ”Glory to the veins” som handlar om sjukdomen som tog Jimmy Lees liv: I lost a brother to AIDS / Still, he laughed every day. Nä, särskilt lättuggat är det inte, men det är i gengäld en platta som fördjupas med varje lyssning, där den övergripande tematiken och stämningen efter ett tag distraherar från det faktum att det inte direkt kryllar av hits.

Här finns dock den magnifika ”Something keeps calling” med Rob Bacons funkgitarr under Saadiqs besjälade sång, en låt som både är ett slags sladdbrorsa till ”Untitled” – balladen som Saadiq skrev åt D'Angelo för 20 år sen – och en av de vackraste melodier han någonsin skrivit. Och apropå det: betygstrean är i relation till enbart Raphael Saadiq själv. Även på sin tråkigaste dag lyser Ray Ray starkare än nästan alla andra.