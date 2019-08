Nu får även svensk publik chansen att uppleva filmen ”Love actually” med musik framförd live av en symfoniorkester.

28 december visas den romantiska komedin på duk i Stockholms konserthus, ackompanjerad av Stockholm Concert Orchestra.

Förutom originalmusiken av Craig Armstrong får låtar som ”All you need is love” och ”All I want for christmas is you” – och inte minst ”Christmas is all around” – därmed en liveskrud.

Orkestern kommer att ledas av dirigenten Julian Bigg.