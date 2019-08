Oh my soul! Aretha har grace

Men förkunnelsen är huvudsaken i konsertfilmen som får biopremiär i helgen.

Året var 1972 och soulmusikens obestridliga drottning var sedan flera år Aretha Franklin, en 29-årig sångsensation som vuxit upp med pappas predikningar och församlingens sång i en baptistkyrka i Detroit.

Nu var hon högt aktad artist, med en publik långt utanför inte bara kyrkorna utan också det getto som varit r&b- och soulmusikens hemmaplan. Helt nyligen hade hon gett ut ”Young, gifted and black”: ett modernt snittat och sofistikerat soulalbum, men nu var hon redo att återvända till kyrkan – om än bara för ett par dagars inspelningar, och med ett kamerateam från Warner Bros i hälarna.

Resultatet blev hennes allra bäst säljande album, ”Amazing grace”, men arbetet med konsertfilmen ledde snart till katastrof. Regissören Sydney Pollack, ovan vid att jobba med dokumentärt material, lyckades inte synkronisera ljud och bild. Filmrullarna lades på hyllan, där de blev liggande fram till att producenten Alan Elliott 2007 köpte materialet och såg till att på digital väg synka det. Filmen färdigställdes för en planerad premiär 2011, men då vidtog striden om rättigheterna. Aretha Franklin själv motsatte sig projektet, och det kom att dröja till efter hennes död innan parterna – inklusive hennes dödsbo – kom överens. Förra året visades filmen på festivaler, och denna fredag får den svensk biopremiär.

”Amazing grace” kan ses som en uppvisning i både grace och soul, men den är mer än så. ”Soundet är gospel”, säger pastor James Cleveland tidigt i filmen, ett utlåtande med dubbel innebörd. Detta är alltså ljudet av evangelium. Förkunnelse.

Alla uppslagsbokssanningar om soulmusikens uppkomst bekräftas: hur musiken uppstod ur gospeln, som en sekulariserad variant där den hängivna lovsången till Gud omvandlades till en lika extatisk förkunnelse om hormonernas makt och hur det kan vara både saligt och förfärligt att följa dem. Kärlekens vägar äro outgrundliga.

Platsen för de båda konserterna är en nergången baptistkyrka i Watts, Los Angeles, och MC är pastor James Cleveland som har auktoriteten och har ordet. Men Aretha Franklin förkunnar med sin sång, och när hon inte själv sitter vid pianot står hon givetvis vid predikstolen.

Kvällen igenom är hon i intensiv dialog med Southern California Community Choir, en call-and-response som känns igen från hennes tidiga hitlåtar och som är en teknik och samtalsmetod sprungen ur gospeln och ytterst ur pastorns kommunikation med de hängivna. Musiken är integrerad i gudstjänsten, en sorts bruksmusik. Inte bara pastorn utan också Aretha låter flödet i sina solopartier gå mellan pep talk och sång.

Det är ett upplägg som borde vara problematiskt för var och en som inte tror på den här kyrkans budskap. Extasen vittnar om musikens kraft och suggestion; faktiskt ser det rätt farligt ut. Skruva upp intensiteten bara ett litet snäpp, och församlingen skulle antagligen börja klättra på väggarna. De humanister som till vardags ägnar sin tid åt att försöka stoppa böneutrop från minareter borde ta sig en titt på den här filmen och se om den inte går att censurera.

Musiken är mäktig, tillräckligt för att få Mick Jagger stå och dansa i de bakre bänkraderna (han var där med Charlie Watts). Men up to date var den inte. I de gospelinspelningar som Elvis Presley gjorde vid samma tid fanns både funk (”I got a feeling in my body”) och rockinfluerad gospel (främst Andrae Crouchs ”I've got confidence”), men detta var inte Aretha Franklins försök att modernisera gospeln. Det var en hyllning till hennes rötter, ett återskapande av soulens skapelseögonblick. Vilket är nog så stort.