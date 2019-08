Sol och värme mötte Kikki i Perstorp

Hitlåten ”Papaya coconut” lockade till allsång i solgasset på Torget. Kikki Danielsson var eftermiddagens dragplåster på Perstorpsdagarna.

Applåder och jubel mötte countrysångerskan när hon steg ut på torgets scen. Solen gassade och bländade. I luften surrade sensommarslöa getingar tätt.

– Det var länge sedan jag var i Perstorp, jag minns inte riktigt när, sa Kikki Danielsson, som hade med sig musikerna Sulo och Gunnar Frick.

Denna säsong har de turnerat en del i Skåne och i Perstorp vände vädret.

– Så kommer vi hit och så är det full sommar. Har ni tänkt på att det kanske är sista helgen? Då ska vi njuta. Är ni med på att sjunga? undrade sångerskan och fick publiken att hänga med i refrängen på den gamla svensktoppshiten ”Papaya coconut”.

Kikki Danielsson blandar gamla hitlåtar med sin countryrepertoar av senare datum som ”Not exactly Nashville”. Den låter introducerar hon genom att tillägna den sin nuvarande hemstad Bollnäs.

– Det är inte riktigt Nashville, but it's good enough for me.

I väntan på att spelningen i tältet skulle börja slår sig grannarna Hjördis Sandström och Ingeborg Eliasson ner i skuggan ett stycke från tivolit.

– Det är trevligt. Roligt att det är så bra väder och mycket folk. Och att allt är gratis, säger Hjördis Sandström om Perstorpsdagarna.

– Idag har jag kommit för att höra Kikki Danielsson. Sedan är det en strålande vacker sommardag, säger Ingeborg Eliasson.

Kerstin och Andreas Eddebrant valde däremot att dra sig hemåt efter en tur på tivolit med barnen Moa och Alwin.

– Vi kommer nog tillbaka senare på kvällen till hyllningen av Peps Persson. Det är för mycket getingar, säger Kerstin Eddebrant.

Perstorpsdagarna är ett välkommet arrangemang, säger Andreas Eddebrant.

– Det är kul att det händer något i vår by. Det behövs.

Utanför tältet står Pia Svensson och väntar på att Kikki Danielssons konsert ska börja. Hon bestämde sig tidigare på dagen att hon skulle försöka hinna hit. Perstorpsdagarna gillar hon, men tycker inte dagens arrangemang kan mäta sig med hur det var förr.

– Jag saknar det gamla blomstertåget. Jag flyttade till Perstorp 1970 och har varit med om det gamla. Det var traktorvagnar som var dekorerade med blommor, stort tivoli och allt möjligt, säger Pia Svensson.