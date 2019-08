Chefen brukade normalt sett bara hälsa kort och nicka. Den här gången slog han ut med armarna, log ett riktigt varggrin från öra till öra och ropade så det hördes över hela redaktionen. ”VÄLKOMMEN TILL ARBETET, JONAS. Det har kommit en del samtal om det du gjorde i går.”

Jag var redigerare och reporter på tidningen Barometern i Kalmar. Året var 1997 och staden firade Kalmarunionens 600-årsjubileum. Det hade varit kungligheter på plats dagen innan. Vi hade massor av fina bilder i tidningen och allt hade varit frid och fröjd om nu bara inte någon okunnig idiot hade skrivit fel namn på en av kungligheterna.

Jag hade blandat ihop två prinsessor och kallat Désirée för Sibylla. Det hade varit en mycket stor nyhet om prinsessan Sibylla, kungens mamma, hade varit på plats i Kalmar 1997 eftersom hon dog 1972.

23 år gammal, inte helt ny, men ganska orutinerad skämdes jag något fruktansvärt. Vad säger man egentligen till läsare som ringer och undrar om tidningen inte ens har koll på kungligheterna?

Med åren har jag tvingats vänja mig vid att det blir fel ibland. Men jag skäms och lider fortfarande. Och det har inte varit någon rolig vecka. I torsdags fick vi problem med hd.se. Under en dryg timme gick det inte att komma in på sajten. Under den halvtimme som gick innan vi fick upp vår nödsajt var vi hänvisade till sociala medier för att kunna nyhetsrapportera.

Och det var inte någon rysk trollfabrik bakom händelsen utan interna teknikproblem.

Oerhört frustrerande för en chefredaktör. En olycka kommer sällan ensam och under kvällen fick vi problem även med papperstidningen. Två sidor vägrade att låta sig skickas iväg till tryckeriet, vilket ledde till en tom vit ruta i papperstidningens a-del och att vädersidan blev förstörd.

Vi producerar enorma mängder text, annonser, bilder, filmer och sidor 24 timmar om dygnet och 365 dagar om året. Det kommer att bli några stavfel, skrivfel, tekniska fel, missuppfattningar och annat som man helst inte vill tänka på. Men även med den insikten och en avsevärt hårdare hud än 1997 så svider det fortfarande ordentligt när något blir tokigt. Det blev ingen vidare sömn natten till fredag och frukosten smakade inte som den borde. Alla prenumeranter, oavsett om de läser tidningen på papper eller digitalt, ska få en fullvärdig produkt. Tidningen ska vara korrekt, snabb, angelägen och nå ut i tid.

Tack och lov uppdaterar vi hd.se hela tiden och det kommer en ny papperstidning varje dag. Man tvingas glömma och se framåt. Bättre i morgon och ännu bättre dan därpå!