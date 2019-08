Bara digitala priser när seniorer fyllde 20 år

Digitala pennor, bluetooth-högtalare och andra teknikprylar. Så såg priserna till tipsrundan ut när föreningen Seniornet firade 20 år på måndagen.

Föreningen – som bildades 1999 och idag har cirka 300 medlemmar i åldern 55 plus – hjälper äldre in i det digitala samhället genom kurser och support inom it.

På måndagen firade man i och utanför lokalen på Larmvägen sitt jubileum med bland annat tipspromenad, fika, och korvgrillning. Och de som fixade tipspromenaden bäst prisades med ny teknik.