Cedergren: ”Klart att det är tungt”

Gif Sundsvall hade chansen – men tog den inte. 1–2-mötet hemma med Elfsborg innebär att klubben fortsätter att vara jumbo i allsvenskan. – Det är klart att det är tungt, säger tränaren Joel Cedergren till C More.

För att lämna över tabellens jumboplats till AFC Eskilstuna behövde Gif Sundsvall bryta klubbens långa segerlösa svit.

Något de inte har lyckats med sedan den 29 april.

Men det gick inte den här gången heller.

I stället slutade matchen mot Elfsborg med ett 1–2-nederlag – klubbens 13:e förlust för säsongen – och en tränare som efteråt gick för att prata med fansen.

– Det var framför allt en person – det var säkert flera som var irriterade – som jag pratade lite extra med. Han var väldig besviken, säger Joel Cedergen till C More.

– De (fansen) tycker att det är en dålig säsong, och det tycker jag också. Vi har samma bild där. Sedan hade han åsikter vad vi skulle göra med laget och jag bad honom att höra av sig till mig så kan jag svara på frågorna.

Förlusten betyder att Sundsvall fortsätter att vara jumbo i allsvenskan. Med nio matcher kvar av säsongen har klubben två poäng upp till nästjumbon AFC Eskilstuna och ytterligare två till kvalplatsen som just nu Falkenberg innehar.

– Det är klart att det är tungt. Det är alldeles tyst i omklädningsrummet. Alla är besvikna. Det var en viktig match, det visste vi om innan men vi förlorar, säger Cedergren

– Det är många delar i en match men det är klart att vi skapar lite för lite, sedan är de effektiva. Jag tycker inte att de skapar så mycket men de gör fler mål än oss, och då förtjänar man att vinna.

Cedergren är trots motgångarna säker på att Gif Sundsvall kommer att vara ett allsvenskt lag även nästa säsong.

– Jag har en stark vilja och lust att vända på det här. Jag tror fortfarande på det. Vi har bra material för att kunna fixa det, säger han.

I mötet på NP3 arena var det Elfsborg som slog till först – tack vare Rasmus Alms delikata framspelning. Mittfältaren släppte bollen mellan benen, lurade Alexander Blomqvist och efter att ha rundat hemmabacken skickade han in bollen till Per Frick. Anfallaren behövde sedan bara sätta högerfoten till för att stöta in ledningsmålet i 17:e minuten.

– Jag bara hoppar över bollen och hoppas att han hänger med mig, sedan är jag runt och ser Per i boxen. Då är det bara att slå i den, för att han sätter det mesta, säger Alm till C More.

Repliken kom dock kort därefter, då Eric Björkander skarvade in David Bataneros inläggsfrispark.

Men i 78:e minuten ordnade sedan Jesper Karlsson målet som innebar att gästerna lade beslag på trepoängaren.