Rivning pågår på Torekovs golfklubb - nybyggnation för 25 miljoner väntar

Ett nytt klubbhusområde ska byggas på Torekovs golfklubb. Rivningen av delar av det gamla är i full gång.

Rivningen har inletts på Torekovs golfklubb. Här ska det nya klubbhuset byggas med tillhörande klubbhusområde. Klubbchef och vd är Caisa Reis. Bild: Michael Lundblad

Väggar och tak får ge vika under grävskopans kraft. På Torekovs golfklubb sker just nu stora förändringar. Gamla byggnader ska bort och ge plats för ett helt nytt klubbhus med tillhörande klubbhusområde. I den nya byggnaden kommer allt att samlas under ett tak.