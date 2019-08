Levan Akins ”And then we danced” vinner pris

Den svenske regissören Levan Akins film ”And then we danced” utsågs till bästa film på Carl International Film Festival. Priset delades ut på tisdagkvällen och förutom en statyett belönades filmen med en prissumma på 25 000 kronor.

”And then we danced” har hyllats sedan den premiärvisades på Cannesfestivalen i år. Filmen blev trefaldigt belönad – däribland juryns stora pris – på filmfestivalen i Odessa, är nominerad till European Film Awards och har dessutom chans att bli Sveriges Oscarsbidrag.

Den svensk-georgiska produktionen ”And then we danced” skildrar Georgiens homofoba dansvärld. Merab, spelad av Levan Gelbakhiani, är en ung dansare i det georgiska nationalkompaniet som kastas in en känslostorm av åtrå och avundsjuka när den karismatiske Irakli ansluter sig till gruppen.

”And then we danced” har svensk premiär den 13 september.

Carl International Film Festival i Karlskrona har arrangerats sedan 2017 och har som syfte att sammanföra film från länderna runt Östersjön.