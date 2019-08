Neal Casal tog fram det bästa hos andra musiker

Håkan Engström minns doldisen som backade Ryan Adams och andra.

Gitarristen och sångaren Neal Casal var den perfekta sidekicken, en musiker som kunde ta fram det bästa hos andra. Men han hade också en solokarriär, i skymundan av stjärnor som Ryan Adams, Chris Robinson. Lucinda Williams, Tift Merritt och syskonen Wainwright.

På måndagen dog han, bara två dagar efter att han stått på scen tillsammans med The Chris Robinson Brotherhood på en festival i Virginia. Han blev 50 år. Men hans hälsa hade sviktat sedan åtminstone förra hösten, då han med kort varsel tvingades ställa in konserter med både Robinson och sitt eget band Cats.

Han föddes i New Jersey 1968 och skivdebuterade som 26-åring – ganska sent. Hans musikintresse väcktes när han var tretton och i julklapp fick en elgitarr av pappa och Rolling Stones ”Exile on Main St.” av storebror.

- Jag var rätt tidigt på det klara med att det var rock'n'roll i en eller annan form jag ville spela, det var knappast Duran Duran som fick mig igång. Jag var aldrig en new wave-kille, jag var hippie redan då, sa han när jag intervjuade honom 1998.

Hans solokarriär sköt aldrig riktigt fart, men han gav ut ett tiotal album. Störst publik hade han när han 2005-09 var Ryan Adams högra hand i bandet The Cardinals.

Hans död bekräftas av en tweet från hans officiella konto, där det talas om ”en blid, själfull människa”. Det är så jag minns honom både från intervjuer och framträdanden: blyg, men hängiven. Som musiker hade han en stark melodiös ådra och en förmåga att ge också det veka uttrycket utrymme. Men mest var han här för att tjäna: andra musiker, egna och andras låtar.