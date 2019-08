Boris Johnson anklagas för att ta Storbritannien mot diktatur

Vid kriser brukar brittiska premiärministrar kalla in parlamentet akut. Boris Johnson gör det motsatta. På onsdagen bad han drottning Elizabeth II tillfälligt stänga parlamentet fram till den 14 oktober. Det kommer göra det svårt – och kanske omöjligt – att hindra en avtalslös Brexit den 31 oktober.

”En konstitutionell skandal”.

Så stämplar det brittiska underhusets talman John Bercow det beslut som Boris Johnson nu drivit igenom.

”Det här är inte demokrati, det är diktatur”, säger Skottlands förstaminister Nicola Sturgeon.

Labourledaren Jeremy Corbyn valde ett mer svåröversatt uttryck: ”A smash and grab on our democracy” (ungefär: ”ett slå-sönder-och-ta-det-du-vill-ha-angrepp på vår demokrati”).

När brevet från Boris Johnson damp ned i de brittiska parlamentarikernas inboxar på onsdagen återstod bara en vecka till slutet på deras sommarledighet. I Westminster hade Corbyn och de andra i oppositionen börjat dra upp detaljerade planer på lagstiftning som skulle stoppa en ”no deal” – en avtalslös Brexit – med stöd av upproriska ledamöter i Tories.

Men Boris Johnsons motdrag förändrade allt.

”I dag på morgonen talade jag med Hennes majestät Drottningen och bad henne avsluta den nuvarande sessionen i parlamentet i andra veckan i september, och inleda det här parlamentets andra session med ett Drottningens tal (”Queen’s Speech”) den 14 oktober”, skriver premiärministern i brevet.

Senare på onsdagen gav drottningen sitt tillstånd.

I praktiken innebär det att parlamentet stängs mellan mitten på september och den 14 oktober.

I vanliga fall vore detta inte så konstigt, för en ny premiärminister vill ofta lägga fram sina mål och prioriteringar i ett tal som inleder en ny session i parlamentet. Av tradition är det den sittande monarken som har till uppgift att läsa upp talet, men det är premiärministern som skriver det.

Drottningen lägger sig normalt sett inte i själva innehållet och inte heller när det ska läsas upp.

Den här gången är dock tajmingen minst sagt kontroversiell.

Med bara två månader kvar till Brexitdagen den 31 oktober har en rad ledamöter krävt att de veckor som varje år avsätts till partikonferenser i september och oktober i stället ska ägnas till debatter om EU-utträdet i parlamentet. Det kan innebära ett visst pendlande, men är absolut möjligt.

Planen var fram till nu att ledamöterna skulle ägna sig åt konferenser mellan den 13 september och 8 oktober. Men i kristider har brittiska premiärministrar för vana att extrainkalla parlamentet.

Det Boris Johnson gör nu är motsatsen: han förlänger det planerade uppehållet med ytterligare nästan två veckor. Genom att blanda in drottningen gör han det dessutom svårt för ledamöterna att bestrida saken.

Det är ett listigt drag, då det gör det svårt för hans kritiker att stoppa det i domstol. Förre Tory-ledaren John Major hotade nyligen med att dra regeringen inför rätta om den stänger parlamentet – men då handlade det i första hand om ett scenario där Johnson lät ledigheten löpa över själva Brexit-dagen, den 31 oktober.

Nu kan Boris Johnson med viss trovärdighet hävda att han avsätter tid till debatt om det nya avtal som han fortfarande hoppas kunna förhandla fram med EU. Och eftersom regeringen kontrollerar agendan i underhuset kommer det att bli svårt – för att inte säga omöjligt – för hans kritiker att stoppa eller skjuta upp Brexit igen.

– Det här handlar inte alls om att undvika att Brexit stoppas, sa Boris Johnson om stängningen av parlamentet.

Det är det få som tror på.

Kanske fälls han i en misstroendeomröstning i nästa vecka, innan parlamentet stängs.

I så fall kan nyval vänta. Och möjligen en valallians mellan Boris Johnsons konservativa Tories och Nigel Farages framgångsrika missnöjesparti, Brexitpartiet.

Men just nu är inget säkert i brittisk politik.

Jeremy Corbyn och Liberaldemokraternas Jo Swinson har bett om en audiens med drottningen.

Det lär bli en spänd tebjudning, om den blir av.