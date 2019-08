Kanindöd i Höganäs: ”Antingen pest eller gulsot”

I sommar har kaninerna varit många på gräsmattorna runt Kvickbadet. Men i veckan har något hänt. Just nu ligger en hel del döda kaniner i området och kommunen får många påstötningar från invånarna i frågan.

På gräsmattorna vid Kvick har det i sommar hoppat omkring en hel del kaniner. Men nyligen har något hänt. I Facebookgruppen Höganäs anslagstavla diskuteras ämnet och många spekulerar i att det kan vara fråga om kaninpest.

Bara på onsdagen samlades elva döda kaniner in. Runt roddföreningens klubbhus kunde HD konstatera att det låg sex kaniner i olika grader av förruttnelse. En kommunanställd berättar att han under morgonen samlat in fem döda kaniner, och häromdagen två som låg på en soptunna. Normalt brukar det vara en eller två stycken – på en hel säsong.

Även på Höganäs kommuns servicecenter märks kanindöden. Ett par samtal hade på onsdagen flutit in i ärendet.

Den kommunanställde HD pratar med säger att det brukar vara runt 40-50 kaniner runt Kvickbadet. De har sina bon i buskagen, men även på lekplatsen. Nu lyser de med sin frånvaro.

Ännu finns inget definitivt besked om det rör sig om kaninpest. Men om det är det så är det en virussjukdom som inte är farlig för människor. Däremot kan tamkaniner bli smittade. Sjukdomen leder till att ögonen svullnar igen. Kaninerna dör oftast svältdöden eller faller offer för rovdjur eftersom de inte kan se.

På Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har man inte fått några indikationer på att kaninpest förekommer i Höganäs.

– Vi har många rapporter om kaninpest i Malmö och Lund. Men det är ju inte så att allting rapporteras, säger biträdande statsveterinär Henrik Uhlhorn

Det finns även en annan smittsam sjukdom som kan drabba kaniner – kaningulsot. Även det är en virussjukdom med hög dödlighet som även kan drabba tamkaniner.

– Ofta kan man se direkt på djuret om det är kaninpest. Får de kaningulsot som ger en akut leverskada kan de dö på ett par timmar utan att man kan se något, säger Henrik Uhlhorn.

Från SVA:s sida hade man gärna undersökt någon av de döda Höganäskaninerna.

– Om kaninen är hyfsat nydöd och om det går att frysa in den hade det varit bra om vi fått en kontakt.

Varken gulsoten eller pesten är farlig för några andra husdjur än tamkaniner. Inte heller människor kan smittas.

– Men både mot gulsot och pest finns det vaccin. Har man en tamkanin bör man diskutera med sin veterinär. Är det gulsot så kan man få den via sina skor och sedan smitta sin tamkanin.