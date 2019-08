Bildplattform vill motarbeta vaccinskepticism

En sökning på exempelvis ”mässling” eller ”vaccinsäkerhet” på bildplattformen Pinterest kommer framöver att leda till informationsmaterial från bland andra Världshälsoorganisationen (WHO) och USA-myndigheten Centers for disease control and prevention (CDC), uppger företaget.

Sociala medie-företag har kritiserats för att vilseledande information om bland annat vaccin har kunnat spridas på dess plattformar, och tidigare i år blockerade Pinterest tillfälligt sökresultat på temat vaccin.

Enligt WHO är vaccinmotstånd ett av tio hot mot den globala hälsan 2019.

I mars sade Facebook att man arbetar med att få bort vilseledande information kring vaccin. På Facebook-ägda Instagram går det dock fortfarande att söka efter vaccinkritiskt innehåll.

Även Youtube har begränsat annonser för antivaccinationsfilmer.