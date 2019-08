De bildar Röglestjärnan helst kedja med: ”Känner mig bekväm där”

Ted Brithén följer gärna upp karriärens hittills starkaste säsong med sina gamla kedjekompisar.

– Jag spelar helst med Zaar och Bristedt, säger Röglecentern.

”Jag förväntar mig att jag ska vara en ledande spelare, som jag varit i SHL de fem-sex senaste säsongerna. Jag hoppas att jag kan inspirera alla andra i laget med den hockeyn jag spelar”, säger Rögles Ted Brithén. Bild: MATHIAS BERGELD

Efter två raka träningsmatcher utanför laget har Ted Brithén kört för fullt på is under veckan. Den 28-årige centern är åter tillgänglig för spel när Växjö gästar Catena Arena under torsdagskvällen.