Kraftigt åskoväder över Öresund

Ett kraftigt åskoväder har dragit över Öresund runt midnatt.

Ovädret har under kvällen rört sig norrut upp över Køgebukten, Köpenhamn och sedan vidare mot Helsingborg där den kraftigaste åskan började dundra igång runt midnatt. Det rör sig om en front som även har orsakat regnfall i en båge genom nordvästra Skåne, Halland och in i Kronobergs län under kvällen och den tidiga natten, enligt danska DMI.

– Det lät som glas gick sönder när åskan slog ner. Jag brukar inte vara rädd för åskan, men det är jag inatt, säger Naomi Larson som bor på Högaborg i Helsingborg och som såg blixten slå ner i en grannfastighet..

Enligt de danska meteorologerna ska åskovädret ha passerat Helsingborg och nordvästra Skåne vid 01-tiden.