Kungarollen var en utmaning för Chalamet

Efter succén med ”Call me by your name” går karriären som på räls för Timothée Chalamet. Men rollen som den vilsne engelske monarken Henrik V i Netflix-filmen ”The king” innebar en stor utmaning för den unge skådespelaren.

För Timothée Chalamet var det utmaningen som gjorde att han ville göra huvudrollen i ”The King”.