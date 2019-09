Villaägare låste in sig på toaletten – polisen grep tjuv med svärd

Sent på måndagskvällen drabbades en äldre kvinna i Nyhamnsläge av inbrott. Hon låste in sig på toaletten medan någon bröt sig in i huset.

Strax före klockan 23 på måndagskvällen larmades flera patruller till ett pågående inbrott i Nyhamnsläge. En äldre kvinna hörde hur någon ryckte i dörrar och såg även ficklampor i trädgården.