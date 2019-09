Besatta av rikedom ( Pengar, pengar, pengar. Drömmar – och mardrömmar. Lauren Greenfields dokumentär SVT-play till 10/9 ) handlar om rikedom och suget efter att inte bara vara rik utan ännu rikare. Omåttligheten. Men framför allt att kunna visa upp tecknen på rikedom. Tokdyra bilar, stelopererat leende och de där troféhandväskorna.

En konsumism som har råkat i sken.

Journalisten och fotografen Lauren Greenfield kartlägger de senaste decenniernas besatthet av konsumtion och följer många spår: kroppsfixering och kroppsfix, föräldraskap, övergivna barn och barnlöshet, jobb klockan runt. Och så girigheten, den där som Gordon Gekko prisar i kultfilmen Wall Street: greed is good, greed works.

Det handlar om pengar till varje pris, om det så kräver att man pyntar sin treåring i smink och fjädrar eller strippar själv. Så det går att köpa mer. Att klimatet och klotets ändliga resurser inte tål den här konsumtionshysterin går Greenfield inte in på. Men så är det förstås också.

Så jag åker till det danska konstmuseet Louisiana där hennes fotoutställning Generation Wealth nyligen öppnade, för att se ifall hennes fotografier lyckas gestalta det här tydligare. Och ja, stillbilderna berättar det som filmen inte riktigt lyckas med; de ger mer plats för egna tankar – tv tar som känt sikte på magen. Känslorna.

Kändisskap, rotlöshet och yta. Bilderna hänger tematiskt med samlande texter. Det handlar om en allt genomsyrande strävan efter rikedom – trots att rikedomen idag är koncentrerad till färre än någonsin, konstaterar Greenfield, och trots att den sociala mobiliteten är så skral. Till och med drömmen om det egna hemmet är ouppnåelig för många i USA. Ändå försöker allt fler verka rika och skaffar de attribut som gäller – fake it til you make it – om det så kräver lånta pengar.

Hon ringar in hur förnöjsamhet, sparsamhet och socialt ansvarstagande är passé, hur värderingar har förskjutits så att kultur och kunskap inte räknas, bara yta. Hur klassresan bara mäts i stålar eller botoxad panna och rundare skinkor. Hur hela tillvaron bara blir en ständig jakt på mer.

Pengar ger inte lycka, men flertalet gråter väl hellre i en Rolls-Royce än bak i bussen, påstås det. Jag är inte säker på att det längre stämmer.

Lauren Greenfield siktar in sig på USA, Kina, Ryssland och finanskrisens Island. Och även om lyxfällorna självklart också finns i Sverige blir insikten ändå att åtminstone medelklassen här lever i den bästa av världar. Den nordiska samhällsmodellen levererar – få är omättligt rika, få bottenlöst fattiga och tanken är att den som faller ska fångas upp i samhällets skyddsnät.

Bra för en blir bättre för alla. Jämlikhet är grunden för ett samhälle med tillit och hållbarhet. Något som inte kan köpas för pengar.