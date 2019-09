Dagligvaror lyfte fysisk handel i Skåne

Detaljhandeln i Skåne län omsatte 84,9 miljarder kronor förra året. Det är en ökning med en procent jämfört med föregående år. Det visar Handelns utredningsinstituts (HUI) senaste kartläggning av handeln i Sveriges kommuner och län.

Det fysiska butikshandeln i Sverige omsatte 674 miljarder kronor under 2018. Av den summan stod Skåne för 84,9 miljarder kronor. Dagligvaruhandeln stod under året för all tillväxt, medan sällanköpsvaruhandeln stod still.