Intensiv konserthöst på The Tivoli som firar 23 år

Dansk dynamit, norskt helvete och svensk metall – det är bara några av programpunkterna under hösten och vintern på The Tivoli. Men närmast väntar 23-årsfest.

– Trender kommer och går, men The Tivoli består, säger Hasse Jönsson.

Ronja Wahlberg och Hasse Jönsson öppnar dörren till The Tivoli och en minst sagt intensiv konserthöst. Bild: Stefan Lindqvist Många kända och okända artister har klivit upp på The Tivolis scen sedan starten i september 1996. En hel del annat har också hunnit hända. För två år sedan gick nöjestemplet i konkurs för att sedan återuppstå.