Klassisk hockeyskola ska locka fler spelare

På lördag intar knattarna isen i Jonstorp när inskrivningen till Tre Kronors och Jonstorps hockeyskola startar.

På lördag 7 september är det återigen dags för den årliga inskrivningen till Tre kronors hockeyskola i Jonstorp.

Inskrivningen startar klockan 8.30 och därefter får deltagarna prova på hockey.

Förra året slog klubben rekord i antal deltagare. 33 barn, varav en handfull flickor, deltog under hösten och vintern. Hockeyskolan riktar sig till barn i åldrarna fyra till åtta år och varje lördag fylls hallen av knattespelare och nyfikna föräldrar.

I hockeyskolan får barnen lära sig allt från skridskoåkning till tvåmålsspel innan man kan ta klivet in i lagspel.

På sin hemsida meddelar klubben att hockeyutrustning finns att låna men spelarna behöver själva ta med sig skridskor, klubbor och halsskydd.

– Det var många som skrev in sig ifjol och vi ser gärna att det blir fler i år. Vi har köpt in mer låneutrustning så att det ska finnas till fler som behöver. Detta är en plantskola för att utveckla klubben och det är viktigt att få in fler spelare, säger hockeyskolans tränare Peter Hjalmarsson.