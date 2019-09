Insamling till Barncancerfonden på familjedag i Hembygdsparken

Lördagen den 14 september är det åter dags för Walk of hope i Ängelholm. Över hela landet arrangeras promenadlopp i olika former för att samla in pengar till cancerforskning.

I Ängelholm blir det en familjedag den 14 september i Hembygdsparken till förmån för Barncancerfonden.