Regnig start på veckan i Skåne

I Danmark väntas hela septembers nederbörd falla på två dagar. Fullt så mycket regn blir det inte i Skåne – men veckan väntas bli relativt regnrik.

Det är danska TV2 som skriver om 70 millimeter regn på två dagar och kraftig blåst.

I SMHI:s prognos för Skåne ser det något lugnare ut. Omkring 10 millimeter på måndagen och kring 20 på tisdagen.

– Det kommer in ett regnområde söderifrån och det kommer in under måndagseftermiddagen och drar undan först undan natten mellan tisdag och onsdag. Men det blir inte ihållande regn under hela den här perioden, säger Anna Hjelmstedt, meteorolog på SMHI.

Under onsdagen blir det uppehåll fram till kvällen innan regnet kommer åter. Torsdagen väntas bli regnfri – och på fredagen kan det komma ungefär 10 millimeter regn till.

– På fredagen blir det regn igen för Skånes del, men då under dagen, säger Anna Hjelmstedt.

Temperaturen kommer hålla sig kring 15 grader dagtid.