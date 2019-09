Regn, regn, lite åska och på sydkusten en del blåst. Så blir vädret de kommande par dagarna.

– Det är bra om man har mer tid på sig i morgontrafiken på tisdag, för det kan samlas en del vatten på vägarna, säger meteorolog Alexandra Ohlsson på SMHI.

Regnet väntas börja på måndagseftermiddagen och kommer söderifrån. Och det fortsätter att rulla in mer regn under kvällen, natten, och under tisdagen. Södra och västra Skåne väntas få mest.

– Regnet ser ut att ha åska i sig, så det kan bli kraftigare särskilt i eftermiddag och ikväll, säger Alexandra Ohlsson.

SMHI:s väderkartor visar på cirka 30 millimeter regn under måndagen, och lika mycket imorgon tisdag. Men det kan vara stora lokala skillnader, särskilt eftersom det också väntas åska och regnet kan komma i kraftiga skurar i samband med åskan.

På sydkusten väntas dessutom ökande vind på tisdagen, den blir frisk och kanske hård.

Det höstlika vädret väntas hålla i större delen av veckan, även om regnmängderna verkar bli mindre och kan upphöra framåt helgen. Men kallt blir det inte. Skåne har fortfarande meteorologisk sommar, vilket innebär en dygnsmedeltemperatur på över tio grader.