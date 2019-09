Levan Akin: En kärleksförklaring på alla plan

Fakta

Född: 1979 i Stockholm.

Bakgrund: Har georgiska rötter. Började sin filmkarriär som assistent. Tilldelades två priser på Hamburgs filmfestival 2008 för kortfilmen "De sista sakerna", som gjordes i samarbete med Erika Stark.

Har gjort för tv: Regisserat avsnitt av "Livet i Fagervik", "Anno 1790" och "Äkta människor".

För vita duken: Långfilmsdebuterade med "Katinkas kalas" 2011. Har också regisserat "Cirkeln" (2015) och "And then we danced", som visades på filmfestivalen i Cannes i våras, och som är Sveriges Oscarsbidrag. Filmen kommer till svenska biografer 13 september.