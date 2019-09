Åtalad ändrade sig – pekar ut Kindberg

Fakta

Åklagaren redogjorde under rättegångens två första dagar för hur han anser att de tre åtalade gått till väga:

Daniel Kindberg skickar instruktioner till den transportföretagaren från Sollefteå om att han ska skicka fakturor till byggbolaget Peab.

Transportföretagaren skickar faktura till den andre medåtalade på Peab. Peab i sin tur fakturerar vidare beloppet till Fältjägaren 7, där Daniel Kindberg är vd. När Kindberg senare byter jobb och blir vd på Östersundshem skickar Peab i stället fakturorna dit. Fältjägaren 7, och senare Östersundshem betalar Peab och Peab betalar transportföretagarens fakturor som ofta var på miljonbelopp.

När pengarna sedan väl nått transportföretagaren får han en faktura från ÖFK gällande sponsring eller från det av ÖFK helägda bolaget Driftaren gällande utförda arbeten på motsvarande belopp och pengarna har då kunnat komma ÖFK till godo.

Under rättegångens tredje dag gav försvaret sin syn på den påstådda ekonomiska brottsligheten. Försvaret hävdar att arbetet på fakturorna utförts och att transportföretagarens betalningar till ÖFK gäller avtalad sponsring. Gällande Kindbergs instruktioner via mejl poängterade de att allt skötts via öppna mejladresser och att det indikerar att inget funnits att dölja. Två medarbetare på Östersundshem som arbetat med ärendet internt hördes också under tisdagseftermiddagen.