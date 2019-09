Biohösten igång i Ljungbyhed

Det blir både action och engelskt godsliv på Bio Grands program i höst.

Efter säsongspremiär med den animerade filmen ”Toy Story 4” visas just nu ”Once upon a time in Hollywood”, den senare med sista föreställningen idag, 11 september.

Sedan kör delvis nyrenoverade Bio Grand i Ljungbyhed vidare på sitt höstprogram.

Härnäst kommer ”438 dagar” med bland annat Gustaf Skarsgård 13-18 september och på Sverigepremiärdagen visas ”Rambo – Last blood” 20-25 september.

Efter det utlovas filmen med karaktärerna från den hyllade tv-serien Downton Abbey, som har Sverigepremiär redan på fredag. Enligt biografägare Bengt-Arne Bodén kommer den att gå upp på Bio Grand om cirka tre veckor.

Filmerna visas normalt fredag, söndag och onsdag klockan 19.