David Hasselhoff släpper coverplatta

Den amerikanske sångaren och skådespelaren David Hasselhoff är tätt förknippat med hitlåten ”Looking for freedom”, vars popularitet sammanföll med Berlinmurens fall 1989. För att hedra 30-årsjubileet av den historiska händelsen släpper Hasselhoff ett album, där han gör nya versioner, till exempel ”Open your eyes” av bandet The Lords of the New Church. En musikvideo till låten är släppt, där David Hasselhoff står framför tv-skärmar som kablar ut budskapet ”lögner!”, rapporterar Rolling Stone