Högerpopulism, Donald Trump och inskränkning av kvinnans rättigheter var skälet till fortsättningen på ”Tjänarinnans berättelse”. Oscar Westerholm var på Biograf Spegelns livesända Atwood-intervju om ”Testamentet”.

Är det här syndaflodens år? Regnet öser ner. Mina glasögon immar igen när jag sent på tisdag kväll kliver in på Biograf Spegeln. Det är fullt av folk inne i serveringen. Alla ler, dricker vin, pratar och skrattar. Längst in i den svettiga lokalen står två parallella serveringsbord med boktravar. En bok sticker ut. Omslaget är stilrent, mestadels i svart men med en siluett i neongrönt. Ett vackert men olycksbådande omslag.

Skillnaden mellan en historisk händelse och ett PR-evenemang är ibland suddig. Den kanadensiska författaren Margaret Atwood har just släppt sin efterlängtade roman ”Testamentet”, uppföljaren till den klassiska dystopin ”Tjänarinnans berättelse”, en roman som på senare år framför allt blivit populär på grund av Hulus kritikerrosade tv-serie. Samma dag som romanen kommer ut sänds ett samtal mellan Atwood och journalisten Samira Ahmed från National Theatre i London, som arrangeras av bokförlaget Vintage, intresseorganisationen Equality Now och produktionsbolaget Fane Productions. Samtalet varvas med inlevelsefulla uppläsningar från tre av Storbritanniens främsta skådespelare: Ann Dowd, Sally Hawkins och Lily James. Runt 1400 biografer världen över sänder samtalet simultant. Det är alltså en gigantisk trumma man bankar på.

När Margaret Atwood skrev ”The handmaid’s tale” i mitten av 80-talet, var världen en politiskt splittrad plats. Hennes dystopier må vara förlagda i en fiktiv värld, men de för alltid ett slags samtal med samtiden. När hon skrev ”The handmaid’s tale”, så gjorde hon det på en knagglig tysk skrivmaskin – i ett Berlin delat av en mur krönt av taggtråd. Idag ser hon högerpopulismens framväxt, Donald Trump och religiös fundamentalisms inskränkning av kvinnans rättigheter i samhället som incitament för att skriva, och det var därför hon valde att skriva fortsättningen till sin dystopiska klassiker.

Trots filmstjärnorna är Atwood den verkliga stjärnan i samtalet. Deras uppläsningar är fantastiskt genomförda, men det är författaren som får kvällen att lysa. Med en sardonisk ton, ett fjärrskådande allvar och bitsk humor delar hon med sig av sin litterära verksamhet, som inte sällan består i att göra grundlig research: allt hon skriver i de två böckerna har sin motsvarighet i olika historiska händelser. ”Jag gör det för att alltid kunna ha svar på tal när någon frågar mig om varför jag har en så skruvad och bisarr fantasi”, säger hon.

Senast en bokutgivning var så här hajpad var 2007 när den sista Harry Potter-boken kom ut. När jag lämnar biografen märker jag inte att det har slutat regna. ”Att ge upp har aldrig varit ett alternativ för mig”, säger Atwood som avslutning. Trots romanens pessimistiska övertoner, har Atwood hopp om framtiden. Kvinnorättskampen har hittat en potent symbol i dräkterna från hennes dystopiska romaner, och klimathotet har fått sig en förkämpe i Greta Thunberg.

Regnet fortsätter att inte falla över Malmö.