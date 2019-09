Kläfford missade talangfinalen

Det blev ingen final för Chris Kläfford i talangtävlingen ”America's got talent”, skriver USA Today

Den svenske Idolvinnaren har under sommaren tagit sig förbi tre omgångar av det populära programmet, först med en tolkning av John Lennons ”Imagine”, och sedan med två egna låtar.

Även i semifinalen framförde han en egen låt, ”If not with you, for you”, men den här gången räckte det inte för att blidka domarna.

”Snacka om en galen resa. Jag vill tacka alla er som röstade på mig så här långt in i tävlingen. Hela den här upplevelsen var något jag inte trodde jag skulle få vara med om”, skriver Kläfford på Instagram

De tio artister och grupper som gick till final kämpar om segern under två kvällar nästa vecka.