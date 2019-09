Salgado: ”Världen måste stoppa Bolsonaro”

Fakta

Född: 1944 i Aimorès i Brasilien.

Bor: I Paris.

Bakgrund: Utbildade sig till ekonom vid universitet i Sao Paolo i Brasilien och arbetade för Internationella kaffeorganisationen när hans fru Lélia Wanick Salgado en dag köpte en kamera åt honom. Salgado hade aldrig fotograferat på allvar tidigare, men blev snart så fångad att han 1973 lämnade sin tjänst för att försörja sig som fotograf. Arbetade för bildbyråerna Sygma, Gamma och Magnum innan han tillsammans med hustrun startade egna firman Amazonas Images.

Han har också medverkat i sonen Juliano Salgados och Wim Wenders film "The salt of the earth".

Känd för: Bland annat de omfattande projekten "Workers" (1986–1992) och "Migrations" (1993–1999).

Utmärkelser: Fick Hasselbladspriset 1989. I motiveringen nämns hans unika "förmåga att länka ihop journalistik, personligt engagemang och fotografisk estetik".

Aktuell med: Utställningen "Gold" på Fotografiska i Stockholm som visas mellan 13 september och 17 november.