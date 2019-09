Sanktioner mot nordkoreanska hackergrupper

Tre nordkoreanska hackergrupper beläggs med sanktioner av USA, skriver finansdepartementet på sin hemsida. Nordkorea har kommit över stora summor utländsk valuta med hjälp av cyberattacker mot bland annat banker.

Lazarusgruppen, Bluenoroff och Andariel har spridit skadlig programvara, hackat sig in i bankomater och tagit sig in i en rad känsliga it-system i flera länder. Allt i syfte att få in utländsk valuta till den slutna diktaturen.