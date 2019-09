Frölings drömmål förlängde ÖFK:s förlustrad

Trots en man mindre såg Östersund ut att ta en välkommen seger mot Kalmar. Då klev Nils Fröling in i handlingarna och vände på mötet med ett straffmål – och en kanon från långt avstånd.

– Det är inget dumt mål. Wow, vilken känsla, säger Kalmars matchhjälte till C More efter 2–1-segern.