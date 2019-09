USA:s president Donald Trump har kritiserats för att ha betett sig sig nonchalant och irrationellt under G7-mötet i Biarritz i augusti. Andra har hävdat att medier och experter fäster alldeles för stor vikt vid Trumps infall, twittrande och politiska utspel som i backspegeln bara kommer att framstå som struntsaker. Den viktiga frågan är om Trumps presidentperiod är en vändpunkt i USA:s utrikespolitiska historia eller bara en tillfällig avvikelse.

Debatten om Trump blåser liv i en klassisk fråga: Är avgörande historiska händelser en följd av mänskliga beslut eller är de huvudsakligen resultatet av övergripande strukturella faktorer som bottnar i ekonomiska och politiska krafter, och inte låter sig kontrolleras?

Vissa analytiker liknar historien vid en brusande flod vars lopp formas av klimatet, regnmängder, geologi och topografi, men inte av dem som färdas på floden. Även om det skulle förhålla sig så är människor inte myror som klamrar sig fast vid en drivande trästock. De är snarare forsrännare som försöker hitta vägen mellan stenar och fall. Ibland slår de runt. Andra gånger når de sitt mål.

Om vi sätter oss in i valmöjligheter och misslyckanden i amerikansk utrikespolitik under de senaste hundra åren, är vi bättre rustade att hantera de frågor som uppstått om Trumps presidentskap. Alla ledare har i alla tider hävdat att de tvingats hantera unika förändringskrafter. Men människan är sig lik och beslut får konsekvenser. Att inte göra något kan få lika genomgripande följder som ett kraftfullt agerande. Att USA:s ledare på 1930-talet lät bli att ingripa i Europa bidrog till ett helvete på jorden, liksom amerikanska presidenters vägran att använda kärnvapen medan USA var ensamt om att ha dem.

Men drevs dessa ödesdigra beslut fram av situationen eller personen?

Blickar vi hundra år tillbaka bröt president Woodrow Wilson med traditionen när han under första världskriget sände amerikanska trupper till Europa, men det kunde lika väl ha hänt under en annan president (till exempel Theodore Roosevelt). Det som verkligen skilde ut Wilson var hans moralistiska rättfärdigande av sitt beslut och som en del anser är anledningen till att USA återvände till sträng isolationism på 1930-talet.

Franklin D Roosevelt misslyckades med att få USA att gå in i andra världskriget fram till japanernas anfall på Pearl Harbor, men så kunde det nog ha varit även under en konservativ isolationistisk president. Däremot var Roosevelts uppfattning om det hot Hitler utgjorde och hans förberedelser för att slå tillbaka det som fick USA att än en gång ingripa i ett krig i Europa.

Efter andra världskriget var USA och Sovjetunionen, de två supermakterna, huvudaktörer i det kalla kriget. Men utformningen och tajmingen av USA:s politik kunde ha sett annorlunda ut om Henry Wallace blivit president 1945 istället för Harry Truman.

Och om valet 1952 hade lett till att en isolationist som Robert Taft eller den beslutsamme Douglas MacArthur blivit president, kunde Trumans politik för att begränsa kommunismens utbredning ha påverkats. Nu blev det istället Dwight D Eisenhower, som befäste den.

John F Kennedy undvek att utlösa ett kärnvapenkrig under Kubakrisen 1962 och undertecknade det första avtalet om kärnvapenkontroll, ett förbud mot atmosfäriska kärnvapenprov. Däremot lät han och Lyndon B Johnson USA fastna i det framgångslösa och kostsamma Vietnamkriget.

Vid 1900-talets slut hade strukturella krafter urholkat Sovjetunionen och Michail Gorbatjov snabbade på kollapsen. Ronald Reagans satsningar på försvaret och hans förhandlingsförmåga hade, liksom George HW Bushs krishanteringsförmåga, stor betydelse för att det kalla kriget fick ett fredligt slut.

Ledare och deras förmågor spelar alltså roll. På sätt och vis ett dystert besked eftersom Trumps beteende i så fall inte bara kan avfärdas. Men viktigare än hans tvittrande är att han försvagat institutioner och allianser samt minskat USA:s attraktionsförmåga, vilket undersökningar har visat. Trump är den första presidenten på 70 år som tagit avstånd från den liberala världsordning som USA skapade efter andra världskrigets slut. General James Mattis, som avgick efter att ha varit Trumps förste försvarsminister, beklagade nyligen presidentens försummelser gentemot USA:s allierade.

Presidenter måste kunna utöva både hård och mjuk makt på ett sätt som gör ett plus ett till mer än två. Kunskaper om Machiavelli och organisation är viktigt, men det är också känslomässig intelligens som är grunden för självkännedom och självkontroll. Kontextuell intelligens, en pragmatisk fingertoppskänsla, gör att en ledare kan förstå vad som håller på att hända i samtiden, dra nytta av trender och utnyttja sina kunskaper maximalt. Varken känslomässig eller kontextuell intelligens hör till Trumps starka sidor.

Ledarskapsteoretikern Gautam Mukunda har påpekat att ledare som tagit sig fram genom etablerade politiska system tenderar att bli förutsägbara. George WH Bush är ett bra exempel. Hur presidenter, som kommit mer utifrån, har handskats med makten varierar stort.

Abraham Lincoln var en tämligen ofiltrerad kandidat och blev en av USA:s bästa presidenter. Trump, som aldrig innehaft ett ämbete innan han blev president, har sin bakgrund i fastighetsaffärer och reality-tv. Han har visat sig vara utomordentligt skicklig på att hantera nya medier, på att gå emot vedertagna fakta och på omstörtande förändringar. En del tror att det kan ge positiva resultat, till exempel i förhållande till Kina. Andra tvivlar.

Hur Trump går till historien kan bero på om han blir omvald. Nedmonteringen av institutioner, tillit och mjuk makt hinner gå längre om han är president i åtta år istället för fyra. I vilket fall kommer hans efterträdare att stå inför en förändrad värld, delvis som en effekt av Trumps politik men också beroende på omvälvande skiften i världspolitiken: från väst till öst genom Asiens uppgång, från regeringar till ickestatliga aktörer genom cybervärlden och artificiell intelligens.

Som Karl Marx sade: "Vi skapar historia, men inte på villkor vi själva väljer.” USA:s utrikespolitik efter Trump är en öppen fråga.

Joseph S Nye

Översättning: Karen Söderberg

Project Syndicate

Jospeh S Nye är professor vid Harvard och författare till Do Morals Matter? Presidents and Foreign Policy from FDR to Trump som utges av Oxford University Press.