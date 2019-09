Musiken är hennes livlina: "All publik är lika viktig"

Från ett fullsatt Globen till midsommarfester i Strandbaden. Sångerskan och ordmakaren Eva Almér fann sin livlina och trogna följeslagare i musiken.

Den som vill träffa Eva Almér i hennes studio får vingla upp för en brant trätrappa. Det lilla vindsrummet är precis lagom för en person som är en och en halv meter lång. Ett litet mjukt kryp in med lekfull inredning, kuddar och slingrande krukväxter, en skattkista och små prismor som bryter solljuset från fönstret.

– Studio Strandbaden är den ljusa och trygga oas jag längtade efter som liten, berättar Eva.

Hon liknar sin barndom vid Pippi Långstrumps, hon tvingades tidigt blir vuxen och flyttade hemifrån under gymnasiet.

– Min mamma var svårt sjuk och min läkarpappa gjorde internationell forskarkarriär. Jag tvingades tidigt ta ansvar.

Samtidigt fanns ljusa och äventyrliga stunder. Som då pappans jobb förde familjen från Ljunghusen till Saudiarabien, och hon själv reste för studier i USA, England och Frankrike.

Tonåringen Eva fick utlopp för sin frustration i musiken och dansen. I timmar övade hon steg efter idoler som Madonna och Michael Jackson. Eva berättar med en energi som fyller hela rummet om det som kommit att bli en livslång passion.

– De gamla grekerna menade att musiken är gudomlig, den är en välsignelse och räddning.

Eva vann den stora danstävlingen Dancemaster som 16-åring. Att hon också kunde sjunga stod klart när hon vid en första sångaudition tilldelades en av huvudrollerna. Sedan dess har hennes liv kantats av sången och hon har framträtt i mängder av sammanhang, från ett fullsatt Globen för prinsessan Victoria till byalagets midsommarfester, på bröllop, fester och event.

– All publik är lika viktig, jag går alltid "all in" i det jag gör. Nya sammanhang lär mig massor, det är nya låtar och nya genrer. Senast var det en marionettopera i Ingelsträde.

Ett viktigt spår är det egna låtarna och texterna. Efter en musikalutbildning i Lund läste hon retorik, musikvetenskap och medie- och kommunikation. Parallellt med musiken arbetar hon som copywriter, helst med audiella budskap, i radio och tevereklam.

År 2008 deltog hon tillsammans med musikkollegan Christian Wolf i en tävling om titelspåret till Bondfilmen Quantum of Solace. I sluttampen stod det mellan deras låt och Alicia Keys.

I dag har deras "Forever" miljoner visningar på Youtube. Och Eva har ett helt knippe egna pop- och soullåtar färdiga, där texternas innebörd får stort utrymme.

– Många låtar i radio är laddade med offermentalitet och negativitet som underminerar, ofta kvinnor, när vi egentligen borde peppa varandra. Jag gillar upplyftande låtar, som Euphoria och Heroes.

För drygt tio år sedan träffade Eva kärleken i Lars Österlind. Efter några år som särbor gifte de sig och fick sonen Sebastian. Eva bytte Malmös innerstad mot Strandbaden.

– Det var ett stort steg att flytta hit från en storstad, men nu har jag fått ett stort nätverk av härliga, kreativa människor som bor här.

Den omskrivna trafikolyckan hon var med om 2011 vill hon helst inte fokusera på. Mirakulöst klarade hon sig efter att bilen voltat från 111:an fem gånger.

– Den har så klart haft stor betydelse för min inställning till livet, jag älskar att få göra det jag gör och värderar det högt. Men jag försöker lägga traumat bakom mig och fokusera på det underbara i att få vara kvar. Jag så tacksam för det.

Istället talar hon entusiastisk om sina planer hon om att skapa en kreativ mötesplats för låtskrivare och producenter i det gamla sekelskifteshuset i Strandbaden.

– Redan i dag samlar jag människor här med målet att skapa nya hits med meningsfulla budskap, säger Eva Almér.