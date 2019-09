Äntligen kommer diskussionen igång om hur Hasse Alfredsons minne bäst kan bevaras i vår stad. Den livsgärning och den produktion av kultur i form av revyer, sånger, filmer, böcker, pjäser, sketcher, monologer med mera som Hasse Alfredson skapade tillsammans med sin trogne vapendragare Tage Danielsson, är en ovärderlig kulturskatt som till vilket pris som helst måste bevaras och spridas till eftervärlden.

När jag såg dokumentären om deras liv, ”Hasse och Tage, en kärlekshistoria” på bio häromkvällen väckte det väldigt starka känslor hos mig. Jag levde med dessa båda herrars verk i många år, de väckte mig politiskt och de gav mitt liv glädje med sin humor och sin värme. Men de kunde också blanda komik med allvar på ett helt unikt sätt. Filmen Den enfaldige mördaren är ett av de starkaste historiska dokumenten över en svart tid i svensk historia.

Visst har vi många duktiga komiker och skådespelare i vårt land, döda eller levande, men ingen har eller har haft den bredd i sitt skapande som Hasse och Tage. De hade en unik förmåga att inte bara sprida humor och livsglädje via sina filmer som Äppelkriget, Att angöra en brygga, Picassos äventyr med flera, via monologer som Lindemanserien och via sina revyer Gröna Hund, Gula Hund, Spader madame, Å vilken härlig fred, Glaset i örat med flera. De lyckades med det som ingen annan har gjort när de visade ett tydligt politiskt engagemang och blev opinionsbildare med humorn som verktyg i kampen. Sannolikhetsmonologen om kärnkraftsolyckan i Harrisburg är inte bara genial, den är odödlig.

I Tomelilla kommun finns ett Hasse och Tage-museum som har byggts upp av en ideell intresseförening med visst ekonomiskt stöd från kommunen. I Helsingborg där Hasse Alfredson växte upp har vi inget som påminner oss om denne stadens store son. Som fotbollsnörd har jag inget emot att vi har statyer av Henrik Larsson och Kalle Svensson, samt att kommunen har skjutit till pengar för att renovera Olympia. Men det finns annan kultur än fotboll. Hasse Alfredsons produktion är ovärderlig.

De ledande politikerna måste ge ansvariga kulturarbetare i uppdrag att utarbeta planer på hur staden ska hedra Hasses minne, kosta vad det kosta vill. Här är det väl motiverat att använda pengar ur Dunkerfonden.

Kolla med föreningen ”Hasse och Tage-museets vänner” i Tomelilla om man kan utveckla ett samarbete med dem, bygg upp en lokal centralt i staden med Hasse och Tages produktion, där man kan visa deras filmer, se deras revyer på storbild, fika, träffas, skapa nya filmer, revyer, sånger etcetera i deras anda, inrätta exempelvis ett årligt återkommande Hasse Alfredsonpris till en lokal kulturperson. Hasse hade velat att kreativiteten blommade bland helsingborgarna till hans minne, och inte bara stå som en stenstod i form av en staty.

Mats Fuchs