Larsson bakom Linköpings seger

Mardrömsstart med 0–2 och underläge med 1–3 i början av den tredje perioden. Ändå vände Linköping och vann efter förlängning med 4–3 hemma mot Brynäs. Med ett riktigt viljemål tryckte backen Hampus Larsson in segerpucken på retur.

Brynäs imponerade stort då man besegrade svenska mästarlaget Frölunda på bortaplan med 5-2 i lördags.

Precis som då skaffade sig Gävlelaget en lika bra start under tisdagen borta mot Linköping.

Daniel Mannberg sprätte helt omarkerad upp ledningspucken i nättaket efter 7.35 minuter – och mindre än sex minuter senare ökade Jaedon Descheneau på efter att ha tryckt in tvåan förbi Jacob Johansson i hemmakassen.

– Vi gjorde det bra första halvan av perioden, men efter det började vi slarva och ta för lång tid på oss, säger Daniel Mannberg till C More.

Linköping hade en del snabba omställningar, där framför allt Nick Sörensen snurrade runt och tvingade Joacim Eriksson till vassa parader. Dessutom prickade Andrew Gordon stolpen i en kontring i boxplay.

– Helt okej av oss när vi har pucken, men utan pucken kan vi göra det mycket bättre. Jaga dem, köra in i dem, säger Sörensen till C More.

I mittakten tog det mindre än två minuter – sedan reducerade Olle Lycksell och LHC fick bättre tryck på Brynäs.

– Riktigt skönt att kämpa in målet efter en bra start, säger Lycksell till C More.

Men trots jättelägen för både Henrik Törnqvist och Patrik Lundh vägrade Eriksson överlistas någon mer gång i perioden.

I en svängig och fartfylld kamp var ändå Brynäs det lag som oftast lyckades etablera längre anfall – inte minst förstakedjan anfört av Anton Rödin.

När Jaedon Descheneau läckert styrde in 3-1 i början av den tredje perioden såg det mörkt ut för östgötarna. Men så smällde Linköping in dubbla fullträffar (Max Lindroth och Jonas Holös) och vips var det kvitterat i vad som skulle bli en rysare.

I förlängningen snodde backen Hampus Larsson åt sig pucken, åkte ifrån motståndarna och tryckte in returen på sitt eget skott – till över 6 000 åskådares stora jublande.