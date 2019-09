Mer ödmjuk Liam Gallagher släpper nytt

Fakta

Föddes i Manchester 1972 och slog igenom med dunder och brak som frontman och sångare i bandet Oasis. Bandets debutplatta "Definitely maybe" kom 1994 och blev en omedelbar succé.

Oasis hade några enormt framgångsrika år under 1990-talet men det bråkades en hel del inom bandet. Särskilt mellan bröderna Gallagher. Noel lämnade bandet 2009. Liam och de kvarvarande bandmedlemmarna startade bandet Beady Eye och gav ut två album.

2017 gjorde Liam Gallagher solodebut med plattan "As you were".

Hans andra soloalbum "Why me? Why not." släpps den 20 september.