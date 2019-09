Rögle starkast i Skånederbyt – efter svettigt slut

Rögle utan både Ted Brithén och Leon Bristedt vann borta mot ärkerivalen Malmö och tog andra raka segern.

SHL

Malmö 3

Rögle 4

(1–2, 0–1, 2–1)

Ingen Ted Brithén efter käkbrottet och operationen i samband med premiären, och ingen Leon Bristedt. Två tredjedelar av förra säsongens succékedja borta.

Så Daniel Zaar, och från i höst Dennis Everberg, hade nu Anton Bengtsson med sig och det fungerade ju alla tiders.

Den nye tjeckiske målvakten Roman Will fick fortsatt förtroende. Han höll nollan i premiären mot HV 71 – och 7.41 minuter mot Malmö.

Hade det inte varit för det svarta i rödhökarnas dress hade man kunnat tro att det var något ryskt som spelades upp i deras första powerplay. Det blev klapp-klapp till ledning.

Då hade Rögle haft de två inledande heta chanserna. Men varken Dominik Bokk eller Daniel Zaar lyckades skjuta förbi Oskar Alsenfelt.

Men Zaar fick revansch, först genom en genial framspelning och sedan efter att ha fått en genial framspelning.

1–1-målet blev möjligt tack vare hårt jobb av Anton Bengtsson framför mål. Zaar med pucken nere till höger om målvakten hittade Kodie Curran som kom ner djupt från backplats och blev helt ren vid bortre stolpen. Kvitteringen bara 68 sekunder efter Malmös ledningsmål.

Senare i perioden var det Rögles tur att spela i powerplay och då svarade Rögle också för en delikatess. Dennis Everberg med en genomskärare till Zaar och med ett halvt öppet nät från nära håll framför sig blev det 1–2.

– Jag kommer från en bra säsong, fullt med självförtroende i kroppen och jag känner trygghet i mitt spel så det är kul att spela hockey just nu, konstaterade Zaar i C Mores sändning.

Den andra perioden vann Rögle med hela 16–3 i skott. Utan den storspelande målvakten Oscar Alsenfelt hade Rögle haft mer än 3–1. Det målet kom rätt sent. I powerplay var snidaren Nils Höglander rapp i tanken och såg att bakom gröten på trång yta fanns backen Niklas Hansson. Upp med pucken och Hansson pricksköt i bortre krysset.

Då hade Kodie Curran tidigare inte fått träff på pucken i ett öppet mål-läge, och Dennis Everberg serverats passning mitt i slottet och direktskjutit utan att nå önskat resultat.

I slutet av perioden prickade Mattias Sjögren stolpen och senare i samma byte skrinnade han sig fri med Alsenfelt. Men inga fler mål.

Knappt fem minuter in i tredje hade också Erik Andersson en puck i stolpen. Mitt i perioden hamnade Rögle under hårt tryck när Curran åkt ut, och Éric Gélinas därefter gjort detsamma. Curran hann knappt komma in när släkten-är-värst-Jesper-Jensen något turligt fick pucken vid stolpen och snärtade upp reduceringen.

Det tog bara 98 sekunder för Malmö att kvittera efter en tekning i offensiv zon. Carl-Johan Lerby rundade Dennis Everberg som stötte högt och hittade en lucka.

Men Daniel Zaar, briljant, hittade Daniel Bertov från ena sidan till den andra och backen gjorde inget misstag. 3–4.

För ett år sedan kom första segern först i den sjunde matchen. Nu har Rögle två raka på två matcher – kalasstart.