Den ofrivillige ”Kardashian”-stjärnan

Vissa drömmer om att vara en del av familjen Kardashian-Jenner. Singer-songwritern Brandon Jenner ser det snarare som ett hinder för karriären. – En utmaning är att få folk att ta mitt artisteri på allvar, trots mitt efternamn, säger han.

Realityshowen ”Keeping up with the Kardashians” har gjort familjen Kardashian-Jenner till en av vår tids mest kända. Serien följer främst Kourtney, Kim och Khloé Kardashian, och deras halvsystrar Kendall och Kylie Jenner. Men också föräldrarna Kris och Caitlyn Jenner samt den sistnämndes söner Brandon och Brody Jenner.