Region Skåne har sedan i förmiddags haft problem med driftstörningar, vilket lett till en seghet i IT-systemen. Detta har orsakat förseningar i hela vårdkedjan – felet är fortfarande inte löst.

Vid 10-tiden på torsdagsförmiddagen råkade Region Skåne ut för IT-problem. Flera av deras applikationer påverkas och det tar lång tid att logga in i till exempel patientjournaler.

– Vi har en seghet med inloggning i våra system i vissa applikationer, och vi har inte riktigt klart för oss vad det beror på, säger Torsten Kroon, IT-chef i beredskap för Region Skåne.

Felsökningar har pågått under hela dagen, men vid 15.30-tiden var orsaken fortfarande okänd.

– Vi har arbetat med detta under dagen och satt in maximalt med resurser för att felsöka problemet. Vi har satt både folk från Region Skåne och våra leverantörer på att ta reda på vad som orsakar störningarna.

Vilka verksamheter är det som påverkas?

– Alla egentligen. Alla upplever en seghet i nätet.

Hur drabbar detta patienterna?

– Det är ingen direkt fara för patientsäkerheten. Störningarna gör att det tar tid att logga in i patientjournaler, och det är tålamodsprövande när man har ont om tid. Man har fått tillgång till all den information som behövs, men under dagen har det tagit extra lång tid. Min bedömning är att vi kommer att komma till rätta med problemet nu under dagen eftersom vi satt så många resurser på att felsöka säger Torsten Kroon.