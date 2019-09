Efter att ha legat på is i nästan tre år är Scandal Circus tillbaka. Bandet gör en satsning med nytt album, video och konserter.

– Jag skulle säga att vi aldrig har varit bättre, säger Pelle Eliasson.

I sommar har Scandal Circus spelat i Serbien och för bandets grundare Pelle Eliasson är det bara ett av flera tecken på att bandet nu fått en nystart efter att mer eller mindre ha legat på is under nästan tre år.

– Det var en period då vi tappade sugen. Vårt managementbolag gick i konkurs och vi tog en längre paus, säger Pelle Eliasson.

– Men nu är vi tillbaka igen. Gigen i Serbien i somras var skitroliga och vi var även med i serbisk tv.

Pelle Eliasson ser flera orsaker till nytändningen i bandet.

– Vi har fått en ny basist, Pete Maroni, och det har bidragit till ny energi. Nu håller vi på att slutföra inspelningen av vårt tredje fullängdsalbum och vi släpper också en singel och en ny video i höst.

– Jag skulle säga att vi aldrig har varit bättre. Nu är det bara att gasa på.

Bandets tredje album kommer att få titeln ”In my darkest hour” och släpps någon gång under nästa år. Gruppen har tidigare gett ut albumen ”In the name of rock'n'roll” (2012) och ”Mind your own business” (2015).

– De nya låtarna är mörkare och tyngre än tidigare. Men fortfarande med bra melodier och catchiga refränger, säger Pelle Eliasson.

När han startade Scandal Circus för åtta år sedan var det som ett komplement till Bai Bang. Han ville skriva sina egna låtar och med tiden tog Scandal Circus över och han tog ett break från Diddi Kastenholts band.

– Men vi har börjat lira lite tillsammans igen.

Häromdagen annonserade Bai Bang dessutom att Pelle Eliasson, Pete Maroni och gitarristen Christian Lindberg numera ingår i Bai Bangs team tillsammans med trummisen Micke Rosengren, gitarristen Filip Vilhelmsson och bandledaren Diddi Kastenholt.

Just nu är det dock fullt fokus på Scandal Circus, som förutom Pelle Eliasson och Pete Maroni även består av Andreas Båge och Johan Jonvén.

– Vi hoppas även få till en turné nästa år, säger Pelle Eliasson.

Redan den 12 oktober kan man se Scandal Circus i Helsingborg. Då spelar bandet på Charles Dickens tillsammans med ett annat rutinerat Helsingborgsband, Riot Horse.