Skrabb fick det att lossna för Norrköping

Länge var det medelmåttigt och mållöst i mittenmötet. Då klev firma Skrabb & Haksabanovic in i handlingen och mål förändrar som bekant matcher. Skrabb fixade två när IFK Norrköping gjorde 3–0 på Örebro SK.

Jordan Larsson, då allsvensk skytteligaledare, såldes i somras till Spartak Moskva och en muskelskada håller Kalle Holmberg utanför managern Jens Gustafssons elva sedan en tid tillbaka och troligen några veckor framöver.

Två anfallare av hög inhemsk kaliber som inte ersätts hur som helst.

Och som de saknades under de första 43 minuterna – de flesta sömniga och intetsägande – på Östgötaporten.

Då saknade IFK Norrköping offensiv spets.

Simon Skrabb höll med.

– En rätt tråkig tillställning långt in i halvleken, men sedan tände det till de sista tio minuterna, sade han till C More.

Han kunde sagt de sista två minuterna av ordinarie tid. Hans minuter – och för all del även Sead Haksabanovics.

Duon har fått kliva in på topp med Christoffer Nyman – och deras samarbete gav IFK Norrköping 2–0 i halvtid. Skrabb lättade in bollarna, Haksabanovic stod för framspelningarna.

Den finländske landslagsmannen kom i favoritposition två gånger inom loppet av lika många minuter, till vänster i straffområdet, med fritt skottfält. Oscar Jansson hade inte en chans när Skrabb placerade in 1–0 och 2–0.

– Det fungerar bra med Sead. Jag hittar rätt ytor i ”boxen” och sedan hittar han rätt centimeter två gånger.

– Då är det kul, men det var länge sedan man fick vara anfallare, sade Skrabb till C More i halvtid.

Nordin Gerzic, Örebros lagkapten, var med rätta förbannad på hur matchen förlorades precis före pausen.

– När folk börjar köra som de själva vill, slår passningar utan att veta till vem. Då blir det så här. Vi släpper in två mål på en minut. Gör vi inte vad vi kommit överens om blir det så här, sade Gerzic till C More.

Högst troligt dröjde sig Gerzics besvikelse kvar i början av andra halvlek. Skrabb fick göra lite som han ville – men gjorde det inte lika framgångsrikt som före halvtid. Först prickade han ribban, sedan missade han ett gyllene läge.

Men Norrköping har Christoffer Nyman frisk och i form. När han jobbade in Alexander Franssons inspel till 3–0 i 55:e minuten gick förstås rullgardinen ned över Örebro SK.

Slutplaceringarna i tabellen kan mycket väl bli målskillnadsaffärer. Norrköping öste på. Nyman prickade stolpen, men det stannade vid plus tre mål.

Skrabb fick stående ovationer när han ersattes av unge talangen Pontus Almqvist. Jens Gustafsson gav även Manasse Kusu allsvensk debut. I Örebro fick högerbacken Hussein Ali spela allsvenskt för första gången, liksom inhopparen Niclas Bergmark.

IFK Norrköping lär få svårt att utmana om SM-guldet, men med sex matcher kvar finns den klart realistiska möjligheten att knipa fjärdeplatsen, den som ger allsvenskt brons och kanske spel i Europa League.

Örebro? Det är knappast någon större fara nedåt, klubben får sikta in sig på att ta åttondeplatsen.